Зачем тратиться на новую плитку? Сделайте проще — перекрасьте старую

Не у всех есть возможность с нуля сделать ремонт в ванной. Одной из самой существенных статей расходов является плитка.
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