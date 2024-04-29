76-летняя фанатка Стаса Михайлова из Орловской области вживую увидела своего кумира

У 76-летней орловчанки Любви Колобовой произошло событие, о котором она и не могла мечтать. Она обняла своего кумира – эстрадного певца Стаса Михайлова, талантом которого пенсионерка восхищается уже 30 лет.
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