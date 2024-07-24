«Книжные сообщества - важная часть индустрии. Здесь, наконец, говорит читатель» - омичка Анастасия Дроздова в проекте «Филологические девы».
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«Книжные сообщества - важная часть индустрии. Здесь, наконец, говорит читатель» - омичка Анастасия Дроздова в проекте «Филологические девы».