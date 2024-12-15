Спикер МИД Украины Тихий: ФИФА нарушает международное право

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий потребовал в своих соцсетях извинений от Международной федерации футбола (ФИФА) за то, что во время жеребьевки отбора к чемпионату мира по футбола была показана карта, на которой Крым был отмечен как территория России.