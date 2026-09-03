В Оренбурге сотрудник полиции и член Общественного совета приняли участие в работе тематического дня «Молодежь Оренбуржья. Код безопасности»

В День солидарности в борьбе с терроризмом при поддержке Департамента молодежной политики Оренбургской области на базе регионального многофункционального молодежного центра состоялся тематический день «Молодежь Оренбуржья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым