На Сахалине сотрудниками полиции изъят 1 кг синтетических наркотиков, подготовленных к сбыту в интересах подпольного интернет-магазина

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресечена противоправная деятельность 34-летней гражданки, намеревавшейся реализовать крупную партию запрещенных веществ на территории островного региона.