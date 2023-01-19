На Сахалине сотрудниками полиции изъят 1 кг синтетических наркотиков, подготовленных к сбыту в интересах подпольного интернет-магазина

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресечена противоправная деятельность 34-летней гражданки, намеревавшейся реализовать крупную партию запрещенных веществ на территории островного региона.
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии