Даниэль Риккардо: Из-за Drive to Survive меня считают актером, а не гонщиком

Даниэль Риккардо: Из-за Drive to Survive меня считают актером, а не гонщикомGetty Images / Red Bull Content PoolВосьмикратный победитель Гран При Формулы 1 Даниэль Риккардо рассказал, что благодаря документальному сериалу Drive to Survive он стал популярным в США.