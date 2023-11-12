Даниэль Риккардо: Из-за Drive to Survive меня считают актером, а не гонщиком

Даниэль Риккардо: Из-за Drive to Survive меня считают актером, а не гонщикомGetty Images / Red Bull Content PoolВосьмикратный победитель Гран При Формулы 1 Даниэль Риккардо рассказал, что благодаря документальному сериалу Drive to Survive он стал популярным в США.
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