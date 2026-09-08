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Царьград

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Семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края 28 сентября

Семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края 28 сентября

Семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года в районе Камня желаний в Красноярском крае. Местные жители предупреждают о сложности маршрута для неподготовленных туристов, хотя опытным он кажется легким.

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