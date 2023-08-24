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Гран-при среди юниоров. Накаи, Ю Сон Ким, Чао, Такаги, Шифрина выйдут на лед с произвольными программами

Гран-при среди юниоров Первый этап Бангкок, Таиланд Девушки Произвольная программа Начало – 12.50 по московскому времени.

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