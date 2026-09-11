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Хайтек+

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Выключи всё лишнее: как добиться взрывного роста бизнеса на высококонкурентном рынке

Выключи всё лишнее: как добиться взрывного роста бизнеса на высококонкурентном рынке

Кто такой Микита Понарин. Маркетинг-лид с более чем 8-летним опытом в международном маркетинге, специализирующийся на запуске продуктов и масштабировании роста в Латинской Америке и Африке с опорой на данные, локальный контекст и строгую бизнес-логику.

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