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Роналду в 38 лет забил 10 голов за сборную – это рекорд

Роналду в 38 лет забил 10 голов за сборную – это рекорд

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии на 46-й минуте поразил ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0, второй тайм).

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