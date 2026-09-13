В России прокомментировали слова Рубио о том, что США на стороне Украины

Политик Вячеслав Никонов Евгения ГУСЕВА Госсекретарь США Марк Рубио заявил в своей речи, что США продолжат поддерживать Украину, несмотря на старания президента США Дональда Трампа найти компромисс и завершить конфликт.
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