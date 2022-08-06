MSI показала свою первую видеокарту Arc A380. Она низкопрофильная и потребляет всего 75 Вт

В Китае компания MSI представила новую видеокарту Arc A380. Судя по изображениям, она будет низкопрофильной и появится на первых порах только в составе готовых систем, однако это означает, что всё больше компаний готовят свои версии таких карт.
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