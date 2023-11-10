Нацпроект меняет парадигму. «Цифровая экономика» трансформируется в «Экономику данных»

Правительство РФ обсудит национальный проект «Экономика данных», ориентированный на квантовые технологииНа предстоящей стратегической сессии правительства РФ будет обсуждаться национальный проект «Экономика данных», о чем сообщил глава Министерства цифровой экономики Максут Шадаев.
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