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Нацпроект меняет парадигму. «Цифровая экономика» трансформируется в «Экономику данных»

Нацпроект меняет парадигму. «Цифровая экономика» трансформируется в «Экономику данных»

Правительство РФ обсудит национальный проект «Экономика данных», ориентированный на квантовые технологииНа предстоящей стратегической сессии правительства РФ будет обсуждаться национальный проект «Экономика данных», о чем сообщил глава Министерства цифровой экономики Максут Шадаев.

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