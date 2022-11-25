Страна и люди

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Бандеровцы пытались Воронеж атаковать

Бандеровцы пытались Воронеж атаковать

На юге России, недалеко от границы, предотвращены диверсии на военных и энергетических объектах региона Дмитрий Родионов Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС (архив) Материал комментируют: Александр Дмитриевский «В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии», — сообщают СМИ с ссылкой на ФСБ.

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