Бандеровцы пытались Воронеж атаковать

На юге России, недалеко от границы, предотвращены диверсии на военных и энергетических объектах региона Дмитрий Родионов Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС (архив) Материал комментируют: Александр Дмитриевский «В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии», — сообщают СМИ с ссылкой на ФСБ.