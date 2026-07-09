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В КСИР заявили о разгроме террористов, поддерживаемых США и Израилем

В КСИР заявили о разгроме террористов, поддерживаемых США и Израилем

Командующий сухопутными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Карами заявил, что иранские военные разгромили террористические группировки, которые, по его словам, были подготовлены США и Израилем для нападения на Иран.

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