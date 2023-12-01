На 4-ой улице Марьиной Рощи появится парк скульптур

Девелопер совместно с Московским музеем современного искусства откроет общественное пространство в формате парка скульптур на территории жилого комплекса MOD по адресу: 4-ая улица Марьиной Рощи, владение 12/1.
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