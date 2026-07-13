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Живая Кубань

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В Сочи 11-летнему леопарду Скифу запломбируют зубы. На курорте прошёл масштабный семинар по лечению диких животных

В Сочи 11-летнему леопарду Скифу запломбируют зубы. На курорте прошёл масштабный семинар по лечению диких животных

В Сочи 11-летнему леопарду Скифу запломбируют зубы. На курорте прошёл масштабный семинар по лечению диких животныхВ Сочи в вольерном комплексе Кавказского заповедника ветеринары из Москвы провели показательный медосмотр двух хищников: бурого медведя Винни и леопарда Скифа.

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