В России предложили запустить льготную ипотеку для учителей

Власти России захотели запустить льготную ипотеку, которой смогут воспользоваться учителей. В настоящий период обсуждение нового вида государственных кредитов на жилье проводится рабочая группой, которой руководят представители российского Минпросвещения.
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