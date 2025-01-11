Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Кировоградской области

ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении военного аэродрома Канатово в Кировоградской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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