Исследование Mindscapes: старт подготовки к ЕГЭ с 9-го класса

Исследование "100балльного репетитора" и Mindscapes показало: 54% родителей считают, что начинать подготовку к ЕГЭ следует до сдачи ОГЭ, в 9-м классе, 34% выбирают 10-й класс, лишь 6% планируют начать в 11-м классе.