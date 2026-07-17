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Царьград

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Исследование Mindscapes: старт подготовки к ЕГЭ с 9-го класса

Исследование Mindscapes: старт подготовки к ЕГЭ с 9-го класса

Исследование "100балльного репетитора" и Mindscapes показало: 54% родителей считают, что начинать подготовку к ЕГЭ следует до сдачи ОГЭ, в 9-м классе, 34% выбирают 10-й класс, лишь 6% планируют начать в 11-м классе.

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