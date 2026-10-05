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Аргументы недели

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Столичные полицейские накрыли подпольную сеть по продаже липовых документов

Столичные полицейские накрыли подпольную сеть по продаже липовых документов

В Москве ликвидировали канал незаконной миграции, через который мошенники продавали трудовые договоры.

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