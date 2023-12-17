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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сергеев круче Соболева. Один играет в Counter-Strike, другой – забивает мячи». Быстров о форвардах

«Сергеев круче Соболева. Один играет в Counter-Strike, другой – забивает мячи». Быстров о форвардах

– Иван Сергеев круче и лучше Александра Соболева. – В чем? – Посмотрите на таблицу. На каком сейчас месте «Зенит», а на каком «Спартак».

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