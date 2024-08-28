В Европейском Союзе возник мощный раскол из-за споров держав по поводу того, следует ли им посылать инструкторские группы на украинскую территорию для того, чтобы быстрее обучать боевиков армии киевского режима.
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