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Три пассажира ранены из-за атаки дрона ВСУ на автобус в Северодонецке

Три пассажира ранены из-за атаки дрона ВСУ на автобус в Северодонецке

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Украинские боевики атаковали дроном пассажирский автобус в Северодонецке, есть пострадавшие.

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