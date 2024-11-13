Стало известно, какую сумму алиментов запрашивает экс-супруга у звезды «Реальных пацанов»

800 тысяч рублей Виктория Маркина, бывшая жена 39-летнего актера Владимира Селиванова, требует 700 тысяч рублей в качестве алиментов и дополнительно 100 тысяч на оплату развивающих кружков для общей дочери.
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