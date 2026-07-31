В Бабушкинском районе прошёл обход территории на улице Менжинского

Состоялся плановый обход территории Бабушкинского района с главой управы Эдуардом Горбаневым. Участники встретились у дома 17 корпус 1 по улице Менжинского, затем проследовали к домам 19 корпус 1 и 19 корпус 2 на этой же улице.
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