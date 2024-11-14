RMC Sport: перед игрой Франция — Израиль на стадионе установили решётки с шипами

На «Стад де Франс» усиливают меры безопасности перед матчем Лиги наций между Францией и Израилем. Как сообщает RMC Sport, трибуны отгородили дополнительными решётками с шипами, а на первые ряды не будут пускать болельщиков, чтобы предотвратить их проникновение на поле.