Школьником на каникулах у бабушки в деревне я подрабатывал ковбоем. Вместе с опытным пастухом пас колхозных коров – заменял другого пастуха, которому за счастье было пойти в отпуск в июле, а не в феврале.
Нельзя позволить, чтобы террористы разбудили в нас зверя
Комментарии
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Элеонора Коган
Да, жаль тех гусей. Но то коровы. А здесь "люди", зверьё поганое,гнать этих проклятых таджиков из России. А террористов - расстрелять, но предварительно установить заказчика, несомненно с Украины.
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10 час.
Балу -
Нас будут убивать - а мы должны смиренно смотреть на убийцу?... странная логика у автора...
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9 час.
Татьяна Петрова
Вообще-то, такой логике 2 тысячи лет. Иисус Христос её проповедовал. В отличии от иудейской "око за око - зуб за зуб"
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6 час.
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