Украина: Массовые отставки перед новыми перестановками в правительстве

По меньшей мере шесть украинских политических лидеров, включая министров, подали в отставку во вторник, а советник президента был уволен накануне объявления о крупных перестановках в правительстве после двух с половиной лет войны, сообщает AFP.
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