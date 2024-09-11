Апелляционная палата отклонила запрос Боли

Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство Василия Боли, поддержанного беглым олигархом Иланом Шором, обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу в поддержку его кандидатуры на президентских выборах 20 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии