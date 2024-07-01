Мод с бесшовным кооперативом для Elden Ring получил поддержку дополнения Shadow of the ErdtreeКак стало известно, моддер LukeYui выпустил крупное обновление для своей модификации Seamless Co-op, которая добавляет бесшовный кооператив для Elden Ring.
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