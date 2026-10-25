1888 - Родился Ричард Ивлин Берд, американский моряк и воздухоплаватель. В 1929 году первым в истории пролетел над Южным полюсом.
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