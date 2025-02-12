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Швейцария больше не будет исполнять решения российских судов

Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций Евросоюза. Как сообщает РБК, ссылаясь на документ пресс-службы Федерального совета страны, начиная с 13 февраля, швейцарские суды не будут признавать и исполнять решения российских судов, претендующих на исключительную юрисдикцию в спорах между российскими и швейцарскими компаниями.

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