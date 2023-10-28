Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Они еще поболтаются немного, и вернутся в Россию... Граждане же...."Расскажите лучше...
  • Natalija Osminina
    Силы НАТО участвуют сразу же, даже ДО начала СВО. Речь идет не о наемниках, инструкторах и малых батальонах, и даже н...Эксперт рассказал...
  • айрат
    Правильно! Представьтавьте, что было в 1942 году под Сталинградом,или в 1943 году на Курской дуге? Сидели бы и ждали ...Эксперт рассказал...

Лев Валерич. Куда пропал мальчик? - как из героя-орденоносца сделали жертву сталинских репрессий...

Лев Валерич. Куда пропал мальчик? - как из героя-орденоносца сделали жертву сталинских репрессий...

."люди, которые выдумывают мифы о репрессиях, даже не задумываются о том, что топчут ногами память пацанов, которые грудью стали на защиту страны".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
Антисоветчики уже сами не понимают где ложь  где враньё где ОБС(одна баба сказала)Где слышен звон и откуда он! Времена были сложные! Советские люди  в 41 году 22 июня  военкоматы штурмовали добровольцами ! После революции прошло всего ничего а народ в массе своей бросился на защиту своей страны своего добытого строя! Сколько лет прошло а нет нет и  попытки опорочить советский народ продолжаются а того не ведают что народ этот  был уникальным создание времени!
Ответить
1 д.
Валерий Ворожищев
Мы же помним &quot;закрытый&quot; доклад Хрущёва на ХХ съезде КПСС после чего началась чудовищная ложь с помоями о Сталине. Западные паразиты хорошо постарались, о чём дальше говорить?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх