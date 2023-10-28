Лев Валерич. Куда пропал мальчик? - как из героя-орденоносца сделали жертву сталинских репрессий...

вага карлито

Антисоветчики уже сами не понимают где ложь где враньё где ОБС(одна баба сказала)Где слышен звон и откуда он! Времена были сложные! Советские люди в 41 году 22 июня военкоматы штурмовали добровольцами ! После революции прошло всего ничего а народ в массе своей бросился на защиту своей страны своего добытого строя! Сколько лет прошло а нет нет и попытки опорочить советский народ продолжаются а того не ведают что народ этот был уникальным создание времени!