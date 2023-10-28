."люди, которые выдумывают мифы о репрессиях, даже не задумываются о том, что топчут ногами память пацанов, которые грудью стали на защиту страны".
Лев Валерич. Куда пропал мальчик? - как из героя-орденоносца сделали жертву сталинских репрессий...
Комментарии
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вага карлито
Антисоветчики уже сами не понимают где ложь где враньё где ОБС(одна баба сказала)Где слышен звон и откуда он! Времена были сложные! Советские люди в 41 году 22 июня военкоматы штурмовали добровольцами ! После революции прошло всего ничего а народ в массе своей бросился на защиту своей страны своего добытого строя! Сколько лет прошло а нет нет и попытки опорочить советский народ продолжаются а того не ведают что народ этот был уникальным создание времени!
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Валерий Ворожищев
Мы же помним "закрытый" доклад Хрущёва на ХХ съезде КПСС после чего началась чудовищная ложь с помоями о Сталине. Западные паразиты хорошо постарались, о чём дальше говорить?
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1 д.
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