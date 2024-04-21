Записки соцработника. Мне есть о чём помолчать...

F I

А у кого то даже родных по крови племянников нет ,не успев обзавестись детьми близкие по крови погибли....Может и к лучшему знать что человек в старости и немощности остался на Земле совершенно один и без обид и растройств на самых близких... Бывает что и для власти и для родни хороший пенсионер ,это мёртвый старик....