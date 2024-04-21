Инна Николаевна не всю жизнь была одинокой. Наоборот, жила она в большой семье. Когда были живы родители мужа, так вообще семья огромная была.
Записки соцработника. Мне есть о чём помолчать...
Комментарии
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F I
Знакомо....
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12 час.
F I
А у кого то даже родных по крови племянников нет ,не успев обзавестись детьми близкие по крови погибли....Может и к лучшему знать что человек в старости и немощности остался на Земле совершенно один и без обид и растройств на самых близких... Бывает что и для власти и для родни хороший пенсионер ,это мёртвый старик....
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12 час.
Надежда Муханова
И все равно очень грустно.
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7 час.
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