Бригаду нацполиции «Лють» разнесли в ДНР, а «Север» заставляет выть Волчанск: Карта специальной военной операции на Украине на 18 июля 2024 года Юлия СоколоваС начала спецоперации общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) оцениваются экспертами в полмиллиона человек убитыми и ранеными.