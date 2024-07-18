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Бригаду нацполиции «Лють» разнесли в ДНР, а «Север» заставляет выть Волчанск: Карта специальной военной операции на Украине на 18 июля 2024 года

Бригаду нацполиции «Лють» разнесли в ДНР, а «Север» заставляет выть Волчанск: Карта специальной военной операции на Украине на 18 июля 2024 года

Бригаду нацполиции «Лють» разнесли в ДНР, а «Север» заставляет выть Волчанск: Карта специальной военной операции на Украине на 18 июля 2024 года Юлия СоколоваС начала спецоперации общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) оцениваются экспертами в полмиллиона человек убитыми и ранеными.

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