Поздравление Председателя СК России с Днем Героев Отечества

Сегодня мы отмечаем один из самых значимых праздников нашей страны — День Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и доблести тех, кто на протяжении всей истории, проявляя беззаветную преданность Родине, вставал на ее защиту.
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