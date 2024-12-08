Поздравление Председателя СК России с Днем Героев Отечества

Сегодня мы отмечаем один из самых значимых праздников нашей страны — День Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и доблести тех, кто на протяжении всей истории, проявляя беззаветную преданность Родине, вставал на ее защиту.