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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за льда до 11 декабря

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за льда до 11 декабря

Предупреждает о возможных рисках Гидрометцентр. Специалисты ведомства выделяют Рязанскую область на карте прогнозов желтым цветом - далее по шкале ведомства следуют оранжевый и красный, но это уже угроза катастроф.

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