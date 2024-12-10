В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за льда до 11 декабря

Предупреждает о возможных рисках Гидрометцентр. Специалисты ведомства выделяют Рязанскую область на карте прогнозов желтым цветом - далее по шкале ведомства следуют оранжевый и красный, но это уже угроза катастроф.
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