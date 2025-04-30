Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показало, что карликовые галактики, вращающиеся вокруг Андромеды (M31), распределены крайне неравномерно

Недавнее исследование, Опубликовано Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показывает, что распределение карликовых галактик, вращающихся вокруг галактики Андромеды (M31), крайне неравномерно.
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