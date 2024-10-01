Сводный брат Барака Обамы заявил, что тот все еще управляет США

REUTERS/Mike Segar Абонго Малик Обама считает, что его сводный брат, экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама по-прежнему управляет государством и будет играть важную роль, если вице-президент Камала Харрис победит на президентских выборах в США.
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