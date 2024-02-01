Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Доказать, что есть дети от погибшего проще, чем доказать что вместе жилиЕдинороссы предла...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    А зачем нам в России министерство спорта и "министры", которые советуют спортсменам "нашим" да и сами спортсмены спят...В Орёл приедет ми...
  • Александр Котов
    Надо разрешить отстрел бродячих собак и проблемы не будет.Орловский депутат...

Заморозившие строительство двух орловских школ подрядчики получили крупный аванс

Заморозившие строительство двух орловских школ подрядчики получили крупный аванс

Сдача двух знаковых школ в Орловской области в текущем году практически нереальна. Редакция ОрелТаймс направила официальный запрос руководителю Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ области Алексею Субботину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх