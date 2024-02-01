Заморозившие строительство двух орловских школ подрядчики получили крупный аванс

Сдача двух знаковых школ в Орловской области в текущем году практически нереальна. Редакция ОрелТаймс направила официальный запрос руководителю Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ области Алексею Субботину.
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