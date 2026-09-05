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«Надо догонять и опережать». Украинский военный эксперт заявил о появлении у россиян «Мессершмиттов» и отставании Украины

«Надо догонять и опережать». Украинский военный эксперт заявил о появлении у россиян «Мессершмиттов» и отставании Украины

Россия опередила Украину в области БПЛА. Украинские дроны уже уступают новым российским реактивным системам.

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