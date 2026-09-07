NYT: успех АдГ в Германии предвещает подъём популистов по всей Европе

Аналитики ожидают волну правых настроений перед выборами 2027 года в нескольких странах ЕС.Победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт может стать сигналом для других европейских стран накануне выборов 2027 года.