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Царьград

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NYT: успех АдГ в Германии предвещает подъём популистов по всей Европе

NYT: успех АдГ в Германии предвещает подъём популистов по всей Европе

Аналитики ожидают волну правых настроений перед выборами 2027 года в нескольких странах ЕС.Победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт может стать сигналом для других европейских стран накануне выборов 2027 года.

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