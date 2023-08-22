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В Пентагоне рассказали о «замечательном разговоре» Илона Маска с Путиным

В Пентагоне рассказали о «замечательном разговоре» Илона Маска с Путиным

Осенью 2022-го американский предприниматель, владелец Tesla, SpaceX и соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск рассказал представителям Пентагона, что у него был «замечательный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

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