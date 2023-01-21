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Почему Залужный не хочет идти в «наступ» до весны

Почему Залужный не хочет идти в «наступ» до весны

Залужный пытается убедить Банковую разрешить начать эвакуацию Северска, который после освобождения Соледара оказался отрезан от основных путей снабжения и утратил свое стратегическое значение, сообщают украинские источники Источник фото: avatars.

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