Почему Залужный не хочет идти в «наступ» до весны

Залужный пытается убедить Банковую разрешить начать эвакуацию Северска, который после освобождения Соледара оказался отрезан от основных путей снабжения и утратил свое стратегическое значение, сообщают украинские источники Источник фото: avatars.
Залужный пытается убедить Банковую разрешить начать эвакуацию Северска, который после освобождения Соледара оказался отрезан от основных путей снабжения и утратил свое стратегическое значение, сообщают украинские источники Источник фото: avatars.
Свежие комментарии