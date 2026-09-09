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Первую кость предплечья денисовца нашли в пещере юго-запада Китая

Первую кость предплечья денисовца нашли в пещере юго-запада Китая

Протеомный анализ костных фрагментов из пещеры Бяньфу в провинции Юньнань (юго-западный Китай) подтвердил принадлежность пяти останков денисовцам — включая первый известный фрагмент лучевой кости предплечья этих древних людей.

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