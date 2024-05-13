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Русская весна

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Битва за Харьковскую область: Армия России продвигается, беря под контроль новые посёлки (КАРТА)

Битва за Харьковскую область: Армия России продвигается, беря под контроль новые посёлки (КАРТА)

Армия России продвигается на севере Харьковской области, беря под контроль новые посёлки. Работающий на ГУР Минобороны Украины аналитический ресурс DS сообщает об опасном положении ВСУ на указанном участке фронта: ► Район н.

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