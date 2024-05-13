Битва за Харьковскую область: Армия России продвигается, беря под контроль новые посёлки (КАРТА)

Армия России продвигается на севере Харьковской области, беря под контроль новые посёлки. Работающий на ГУР Минобороны Украины аналитический ресурс DS сообщает об опасном положении ВСУ на указанном участке фронта: ► Район н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии