Путин о критикующих СВО актерах: Имеют право

Президент Владимир Путин, комментируя отмены спектаклей и концертов артистов, выступающих против проведения СВО на территории Украины, сказал, что каждый человек вправе иметь свою позицию и точку зрения и что обращать внимание следует на поступки, а не заявления.
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