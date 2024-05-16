Скоро мы будем смотреть много китайского кино и сериалов в кинотеатрах и на ТВ. Договорённость России и Китая достигнута

Зачем оно нам нужно, и как китайское кино воспримет наша аудитория – большой вопрос, ответ на который мы получим уже скоро, поскольку Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на полях государственного визита президента России Владимира Путина в Китай уже договорился продвигать китайскую ….